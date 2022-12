Μουντιάλ 2022

Κάθε αναμέτρηση και μια ξεχωριστή παράσταση. Κάθε αναμέτρηση και ένα… MVP πάρτι. Ειναι το Μουντιάλ της ζωής του και φροντίζει να το αποδεικνύει με κάθε τρόπο. Ο Λιονέλ Μέσι καταπίνει μέχρι και… σπαθιά στα γήπεδα του Κατάρ. Ο εξωγήινος με το «10» στην πλάτη έκανε φύλλο και φτερό (και) την άμυνα της Κροατίας και οδηγεί εκ του ασφαλούς την Αργεντινή στη Γη της Επαγγελίας.

Τα λόγια μοιάζουν περιττά για να περιγράψει κανείς τα όσα αδιανόητα κάνει στο Μουντιάλ του Κατάρ ο Λιονέλ Μέσι. Πιο αποφασισμένος από ποτέ ο Pulga, στέλνει το μήνυμα στους πάντες: Αυτή η κούπα θα γίνει δική του. Στα 35 του, ο Αργεντινός σούπερ σταρ παίρνει από το χεράκι την αρμάδα του Λιονέλ Σκαλόνι και τη φέρνει ολοένα και πιο κοντά στο μεγάλο απωθημένο. Στην ποδοσφαιρική αθανασία. Σε αυτό που του χρωστάει ο Θεός του ποδοσφαίρου. Που του το στέρησε το 2014, αλλά ετοιμάζεται να το προσφέρει με οχτώ χρόνια καθυστέρηση.

Κόντρα στην αξιόμαχη Κροατία ο Μέσι βάλθηκε να αποδείξει γιατί θεωρείται ο goat του αθλήματος. Μια απίθανη ασίστ και ένα γκολ από την άσπρη βούλα συνέθεσαν το συνηθισμένο σκηνικό για τον Pulga στην εφετινή διοργάνωση. Ενα σκηνικό που δε… βαριέται να επαναλαμβάνει σε κάθε αγώνα.

MOTM vs. Mexico

MOTM vs. Australia

MOTM vs. Netherlands

MOTM vs. Croatia 🐐

Αλλωστε, έχει ήδη φτάσει τα πέντε τέρματα και τις τρεις τελικές πάσες στο Μουντιάλ του Κατάρ. Οχι μόνο «ζαχαρώνει» το ιερό δισκοπότηρο, αλλά φορτσάρει και για ένα μυθικό… τρεμπλ ο τύπος με το «10»: Κούπα, πρώτος στα γκολ, πρώτος και στις ασίστ. Όλο και σε κάποιο βιβλίο θα μεταφερθούν τα όργια του 35χρονου. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο Μέσι είναι πρώτος στα πάντα, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει να προσθέσει στη μυθική συλλογή του το μοναδικό τρόπαιο που του λείπει.

Lionel Messi’s game by numbers vs Croatia: 85% passing accuracy

63 touches

6 duels won

6 touches in opp. box

5 take-ons complete (most)

2 chances created

2 shots

1 assist

1 goal

Most goals:

◉ 5 – Messi

◎ 5 – Mbappé Most assists:

◉ 3 – Messi

◎ 3 – Kane

◎ 3 – Fernandes

◎ 3 – Griezmann Most shots:

◉ 27 – Messi

◎ 22 – Mbappé Most chances created:

◉ 18 – Messi

He wants every award at the 2022 World Cup.

Η ασίστ που έβγαλε στον Άλβαρες για το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο της Αργεντινής θα μνημονεύεται για χρόνια. Από το χώρο του κέντρου, ο Λίο πήγε… βόλτα τον 20χρονο Γιόσκο Γκβάρντιολ. Τον χόρεψε κανονικά και με τον νόμο τον αμυντικό των Κροατών, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Ο Μέσι έκανε κυριολεκτικά γιο-γιο τον νεαρό στόπερ της Λειψίας, πάτησε περιοχή και όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ιστορία. Μια απλή φάση, δείγμα της κλάσης και της ποιότητας του Pulga. Που έχει καταφέρει να φέρνει πιο πολύ σε… 25χρονο παρά σε 35χρονο.

Lionel Messi poetry in motion

Φυσικά, το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο για τον δαιμόνιο Λιονέλ, που τρελαίνει όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Ο Μέσι είναι μαζί με τον Ματέους στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα ματς σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι ο παίκτης που έχει φτιάξει τις περισσότερες ευκαιρίες στην ιστορία των Μουντιάλ, αυτός που έχει κάνει τις περισσότερες ντρίμπλες και μαζί με τον Μαραντόνα αυτός που έχει σερβίρει τα περισσότερα γκολ.

Παράλληλα, με το χθεσινό του τέρμα κόντρα στην «Χρβάτσκα», ο Αργεντινός σούπερ σταρ προσέθεσε το όνομά του σε άλλη μια ξεχωριστή κατηγορία: Συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο έκτος παίκτης που σκοράρει σε φάση των 16, προημιτελικό και ημιτελικό Μουντιάλ. Εχει πάρει φόρα ο Pulga και δεν σταματιέται.

Messi is a man on a mission in the knockout stage 🇦🇷 With a goal today for Argentina, Messi became just the sixth men's player to score in the Round 16, Quarterfinals, and Semifinals in a single FIFA World Cup 🔥

Lionel Messi is the oldest man to ever score 5 goals at a single World Cup 👏 Always breaking records 🐐

«Ολοι θα παλέψουμε σαν λιοντάρια για τον Λιονέλ Μέσι», δήλωσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ. «Θα παίξουμε για τη φανέλα, αλλά και για τον Μέσι», τόνισε ο Ντε Πολ. Ζουν και πεθαίνουν για τον Pulga οι συμπαίκτες του. Σε αυτόν στηρίζονται για να εκπληρώσουν το μεγάλο τους όνειρο. Για να πάνε το βαρύτιμο τρόπαιο στο Μπουένος Άιρες μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. «Ελπίζω ο Μέσι να κατακτήσει το Μουντιάλ, είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία και το αξίζει», υπογράμμισε ο Λούκα Μόντριτς, που έβγαλε το καπέλο στον 35χρονο σταρ.

🇭🇷🗣 Luka Modrić: "I hope Lionel Messi wins this World Cup, he is the best player in history and he deserves it."

Rodrigo De Paul on Messi: "We play for the shirt, but we also play for him."

Μόνο στο… νερό δεν έχει περπατήσει στο εφετινό Μουντιάλ ο Λιονέλ Μέσι. Ο Pulga δε σταματά να γιγαντώνει τον μύθο του και βρίσκεται μια ανάσα από την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Η 18η Δεκεμβρίου πλησιάζει και ο 35χρονος είναι αποφασισμένος να προσφέρει τον πιο επικό τελευταίο χορό.