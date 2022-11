Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα στην Κίνα να γεννάει όρθια στην μέση του δρόμου, έξω από μαιευτήριο στην πόλη Gulan.

Η γυναίκα, σύμφωνα με χρήστες του Twitter, αναγκάστηκε να γεννήσει στη μέση του δρόμου, γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κοροναϊό, ώστε να έχει την αρνητική αναφορά που χρειάζεται για να μπει στο μαιευτήριο.

Στο βίντεο φαίνεται, η γυναίκα να φέρνει το παιδάκι της στον κόσμο, ενώ είναι όρθια στο πεζοδρόμιο. Γύρω της έχουν μαζευτεί πολίτες, που την βοηθούν να γεννήσει.

Chinese Woman Forced into Labor standing in front of Gulan People’s Hospital in Gulan County, Luzhou City, Sichuan Province, because she didn’t have a Covid Test report to gain entry.

