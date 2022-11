Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, Τσιανγκ Ζεμίν.

Ο πρώην ηγέτης της Κίνας, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία μετά τις διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι πέθανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της κινεζικής ιστορίας των τελευταίων δεκαετιών ο οποίος προήδρευσε σε μια εποχή όπου η Κίνα σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη.

Jiang Zemin passed away due to leukemia and multiple organ failure in Shanghai at 12:13 p.m. on Nov. 30, 2022, at the age of 96, it was announced on Wednesday

— China Xinhua News (@XHNews) November 30, 2022