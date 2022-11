Σε ηλικία 79 ετών

Tην τελευταία της πνοή άφησε η Κριστιν ΜακΒι (Christine McVie), τραγουδίστρια και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Fleetwood Mac σε ηλικία 79 ετών.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η ίδια είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως το Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me, και Songbird.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέθανε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.