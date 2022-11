Do or die για τη Γερμανία απόψε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για τα «Πάντσερ» μετά την ήττα «σοκ» της πρεμιέρας απέναντι στην Ιαπωνία. Και μάλιστα, για να αποφύγει το «κάζο» θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της πιο θεαματικής -έως τώρα- ομάδας του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία του Λουίς Ενρίκε διέλυσε πριν από μερικές ημέρες την Κόστα Ρίκα, επικρατώντας με 7-0 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Η Γερμανία θα πρέπει λοιπόν να πάρει το μεγάλο «τρίποντο» από τους Ισπανούς απόψε (21:00), με στόχο να μπει και πάλι σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Μια Ισπανία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πάρει για τα καλά τον αέρα της Γερμανίας. Το έχει κάνει σε δύο μεγάλες διοργανώσεις. Το έκανε και πριν από σχεδόν δύο χρόνια χρόνια στο Nations League, όπου τη διέλυσε με 6-0!

Η «Φούρια Ρόχα» με λίγα λόγια έχει ξανακάνει αυτό που θέλει να κάνει απόψε. Έχει το «know how» απέναντι στους Γερμανούς. Το έκανε το 2008 στον τελικό του Euro, όταν ο Φερνάντο Τόρες έστειλε την Ισπανία στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι Ισπανοί «ξέραναν» τους Γερμανούς και στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Τότε ήταν ο Πουγιόλ, ο οποίος με μια καρφωτή κεφαλιά είχε νικήσει τον Νόιερ, στέλνοντας έτσι στον τελικό της διοργάνωσης την Ισπανία, η οποία κατέκτησε εν τέλει το μεγάλο τρόπαιο.

Τελευταία φορά που η Γερμανία κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας σε μια μεγάλη διοργάνωση ήταν στο Ευρωπαϊκό του 1988.

A big night awaits us.

The last time Germany got the best of Spain in a major tournament was in 1988 in the European Championship.

The pressing and counter-attacks should be tough to handle, which is why Sergio Busquets must be on his A game, should he start. I’m very excited! pic.twitter.com/rjnQiPEQVz

— The Red Fury (@SpainSystem) November 27, 2022