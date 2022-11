Δεκάδες τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και πολλές καταστροφές προκάλεσε ο σεισμός που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, την επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας στη βορειοδυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τουρκικών αρχών, από τον σεισμό, τραυματίστηκαν 35 άνθρωποι. Η τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ανακοίνωσε πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών. Σημειώθηκε στις 04:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας) και είχε επίκεντρο την περιοχή Γκόλιακα, με εστιακό βάθος λιγότερο από 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και σε πολλές άλλες περιοχές.

200+ @RedCrescent staff & volunteers, 20 vehicles including mobile catering units are on the ground, responding to food, NFI & psychosocial needs in #Düzce.

We thank our partners reaching out from around the world with their solidarities. Disaster level is at domestic response. https://t.co/kzZ4C2CawS pic.twitter.com/5vWWbYnwR8

— Alper Küçük (@AlperKucukTK) November 23, 2022