Ποιοι πρωταγωνιστούν

Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας Lamborghini: The Man Behind The Legend.

Ουσιαστικά το νέο τρέιλερ δίνει μια πρώτη γεύση για τον δαιμόνιο ιδρυτή των σπορ ιταλικών μοντέλων Φερούτσιο Λαμποργκίνι. Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε το 2016 και τον Λαμποργκίνι θα υποδυθεί ο Frank Grillo ενώ το“αντίπαλο” δέος, τον Enzo Ferrari, υποδύεται ο Gabriel Byrne.

H προβολή της ταινίας είναι προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου του 2022.