Για να αλλάξουν τα πράγματα

Οι αδελφές Χασιμί είναι μόνο δύο από τις πολλές γυναίκες, που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους καθώς η κατάσταση πια για εκείνες ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Δεν μπορούσαν ούτε να κυκλοφορήσουν απλά στον δρόμο, αν δεν συνοδεύονταν από κάποιον άνδρα-μέλος της οικογένειάς τους. Πόσο άλλωστε να κάνουν προπονήσεις, άφου έχει χαθεί κάθε δικαίωμα στις γυναικεία άθληση, από την εποχή της ανάληψης της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Το Εθνικό πρωτάθλημα του Αφγανιστάν διεξήχθη στην ελβετική πόλη Έιγκλ και συμμετείχαν περίπου 50 αθλήτριες-πρόσφυγες του Αφγανιστάν, με αρκετές να ζουν πια στην Ιταλία ή άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό ισχύει και για τη νικήτρια, όπως και την αδερφή της που τερμάτισε δεύτερη.

Οι δύο αδερφές ξεκίνησαν μαζί την πορεία τους στον αγώνα των 57 χιλιομέτρων

Γρήγορα πέρασαν πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες. Κατά τη διάρκεια της κούρσας μιλούσαν μεταξύ τους και έπαιρνε δύναμη η μία από την άλλη, όπως εξήγησαν, γι’ αυτό κατάφεραν να παραμείνουν πρώτες. Τελικά, στα τελευταία μέτρα, η 19χρονη Φαριμπά Χασιμί κέρδισε στο σπριντ την 22χρονη Γιουλντού Χασιμί και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με χρόνο 1:32.40. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ζάρα Ρεζαγιέ. Και οι τρεις γυναίκες που ανέβηκαν στο βάθρο ζουν σήμερα στην Ιταλία.

Οι Φαριμπά και Γιουλντούζ Χασιμί αποτελούσαν μέλη της Εθνικής ομάδας ποδηλασίας του Αφγανιστάν όμως αφού επέστρεψαν οι Ταλιμπάν όλα άλλαξαν. Ο λαός, πια, δεν ήθελε να συνεχίσουν την ποδηλασία και στράφηκαν όλοι και όλες ενταντίον τους όταν εκείνες προσπάθησαν να αντισταθούν.

Έκαναν ποδηλασία κρυφά

Ακόμη και στο σχολείο ή στον δρόμο τις κακοποιούσαν μέχρι που κάποιοι είχαν προσπαθήσει να τις χτυπήσουν με τα αυτοκίνητά τους. Εκείνες προσπάθησαν να συνεχίσουν την ποδηλασία κρυφά. Τότε, η Παγκόσμια ομοσπονδία ποδηλασίας μαζί με την πρώην Παγκόσμια πρωταθλήτρια Αλεσάντα Καπελότο τις βοήθησαν και τις φυγάδευσαν.

Έτσι, μαζί με ακόμη τρεις αθλήτριες της ποδηλασίας, βρέθηκαν στην Ιταλία όπου και πια μένουν μόνιμα. Ή… μέχρι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν να «πέσει» και να μπορέσουν να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Το όνειρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Καπελότο, πια, είναι σαν μητέρα για τις Αφγανές πρωταθλήτριες. Οι ίδιες όμως δεν ξεχνούν όσες και όσους έχουν μείνει πίσω, που στερούνται βασικών δικαιωμάτων όπως το πιο απλό του να πηγαίνουν στο σχολείο.

«Θέλουμε να βρεθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να γίνουμε οι πρώτες από τη χώρα μας που το καταφέρνουν αυτό. Θέλουμε να μας προσέξει ο κόσμος, για να έρθει η αλλαγή» είχαν δηλώσει στο BBC οι δύο αδελφές.