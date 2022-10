Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να μείνουν άπραγες καθώς ο Ερντογάν απειλεί με στρατιωτική δράση εναντίον της Ελλάδας. Στη δήλωση αυτή προέβη ο βουλευτής Φρανκ Παλόν, αντιδρώντας στο δημοσίευμα των New York Times με τίτλο «Οι εκλογές πλησιάζουν, ο Ερντογάν ανεβάζει ξανά την ένταση με την Ελλάδα».

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι τα στρατεύματά της «μπορεί να φτάσουν ξαφνικά μια νύχτα» στην Ελλάδα. Με τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο και τη λίρα να βυθίζεται, μια κατασκευασμένη κρίση μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται.

Ο βουλευτής τονίζει πως αυτός ακριβώς είναι ο λόγος -εννοεί την τουρκική στρατιωτική απειλή εναντίον της Ελλάδας- που πρέπει να σταματήσουμε την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος και θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει εναντίον ενός άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ.

The U.S. cannot stand idly by as Erdogan threatens military action against Greece. This is exactly why we must end the sale of F-16 fighter jets to Turkey. Erdogan cannot be trusted and could use them against another NATO ally.https://t.co/W0AsKiIu6m

