Με γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και να στείλει γερό… μήνυμα εν όψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν κατάφερε να φύγει με το μεγάλο διπλό από το «Άνφιλντ», μένοντας έτσι στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ η οποία «έσπασε» την έδρα της Λιντς. Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Σίτι δεν μπόρεσε να αποδράσει με το «τρίποντο», ήταν η… ήσυχη εμφάνιση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ δεν κατάφερε να φανεί κόντρα στη Λίβερπουλ, μένοντας έτσι μετά από πολύ καιρό «άσφαιρος». Το πιο «τρελό» ωστόσο, είναι το γεγονός πως αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν, που ο Χάαλαντ ολοκληρώνει ματς χωρίς γκολ ή ασίστ.

Μέχρι στιγμής ο Νορβηγός είχε σε όλα τα ματς είτε γκολ, είτε ασίστ, πέρα από ένα. Το ματς στο «Άνφιλντ» ήταν μόλις το δεύτερο στο οποίο ο Χάαλαντ δεν βάζει το… χεράκι του σε κάποιο γκολ. Ποιο ήταν το άλλο παιχνίδι; Το ματς με τη Λίβερπουλ στο Community Shield!

Και τα δύο ματς δηλαδή, στα οποία δεν είχε συμμετοχή σε γκολ, ήταν κόντρα στη Λίβερπουλ, η οποία δείχνει να βρίσκει τα… κουμπιά του «ρομπότ»…

Erling Haaland has scored or assisted in all but two games this season:

Liverpool 3-1 Man City ❌

Liverpool 1-0 Man City ❌ pic.twitter.com/LTpkfNX6f8

— B/R Football (@brfootball) October 16, 2022