Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στην πόλη Χερσώνα στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Νωρίτερα σήμερα ο Ιβάν Φεντόροφ, ο εξόριστος δήμαρχος της Μελιτόπολης που πλέον επίσης ελέγχεται από τη Ρωσία, ανέφερε στο Telegram ότι μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε, επικαλούμενο τη διορισμένη από τη Ρωσία αστυνομία της πόλης, ότι εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κοντά στην κεντρική αγορά της Μελιτόπολης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν θύματα.

⚠️Reports of explosions and a fire in temp.occupied Komyshany, #Kherson region. Reportedly a strike on #putin regime terrorists positions there.#Ukraine #russia pic.twitter.com/uTnwPdrqtr

— russia is a terrorist state (@ignis_fatum) October 12, 2022