Viral στο Twitter έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες σπάνιο βίντεο με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν να εξηγεί τη διασημότερη εξίσωση της σχετικότητας, πιθανότατα τη διασημότερη εξίσωση στην ιστορία της επιστήμης.

Στο ασπρόμαυρο βίντεο ο γερμανός θεωρητικός φυσικός εξηγεί την εξίσωση E=mc2 που περιγράφει την ισοδυναμίας της μάζας και της ενέργειας.

Το σύμβολο Ε αντιστοιχεί στην ενέργεια ενός σώματος σε ηρεμία, το m στη μάζα του και το c στην ταχύτητα του φωτός στο κενό, περίπου 300.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

It is incredible to hear Albert Einstein’s voice as he explains the formula, E=mc² pic.twitter.com/iKLhzAio4t

— Vala Afshar (@ValaAfshar) October 10, 2022