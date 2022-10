Διπλό μήνυμα σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, με αφορμή τα δύο ναυάγια με νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κύθηρα και Λέσβο.

«Επείγον κάλεσμα στην Τουρκία να λάβει άμεσα μέτρα για να προληφθούν άλλες παράτυπες αποχωρήσεις, ιδιαίτερα λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Ήδη σήμερα χάθηκαν πολλές ζωές στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

