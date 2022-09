Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως μέσω του περιορισμού των «υπερκερδών» των ενεργειακών ομίλων, αλλά και με την περικοπή της κατανάλωσης της EE κατά τις ώρες αιχμής.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τοποθετηθούν επί των προτάσεων αυτών κατά τη διάρκεια έκτακτης συνόδου, στις 30 Σεπτεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν προτείνει την επιβολή πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική), από τις οποίες απορρέουν υπερβάλλοντα κέρδη με την πώληση της παραγωγής του σε τιμή πολύ υψηλότερη του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, η Κομισιόν προτείνει τον καθορισμό του πλαφόν των 180 ευρώ/μεγαβατώρα.

Η διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο των εισοδημάτων και της χονδρικής τιμής της αγοράς θα αποδίδεται στα κράτη της ΕΕ, για να ανακατανεμηθεί στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως ο άνθρακας και το μεθάνιο έχουν αποκλειστεί από το μηχανισμό αυτό.

Η επιβολή πλαφόν θα απέδιδε περισσότερα από 140 δισ. ευρώ, διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με δεδομένο ότι υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στους «27» για την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου, η πρόεδρος της Κομισιόν στάθηκε σε άλλα μέτρα του «πακέτου»: Τον περιορισμό της κατανάλωσης, την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών και την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη να επιταχυνθεί η «πράσινη μετάβαση» στην οικονομία, με την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανάμεσα στα άλλα, ανήγγελε τη δημιουργία μιας «τράπεζας υδρογόνου» στην ΕΕ, με την εκμετάλλευση των υπαρχόντων τεχνολογιών και δυνατοτήτων, που εξελίσσονται ταχύτατα.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η ΕΕ, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να συνδράμει τα κράτη-μέλη όταν έχουν ανάγκη.

