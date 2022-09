Εκατοντάδες πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί χθες Πέμπτη για να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει κατά μήκος ενός σημαντικού αυτοκινητόδρομου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η οποία πλήττεται από κύμα καύσωνα.

Πυροσβεστικά αεροσκάφη δίνουν μάχη για να ελέγξουν την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη και η οποία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 21.000 στρέμματα στο Λος Άντζελες.

Επτά πυροσβέστες χρειάστηκε να νοσηλευθούν για λίγο αφού τραυματίστηκαν ελαφρά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

Η Καλιφόρνια είναι αντιμέτωπη, όπως και κάποιες περιοχές στις πολιτείες Νεβάδα και Αριζόνα, με μία ακόμη ημέρα ακραίων θερμοκρασιών. Ένας θόλος ζέστης έχει εγκατασταθεί στην περιοχή, ωθώντας τον υδράργυρο ως τους 43 βαθμούς Κελσίου χθες στην περιοχή όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν ως την επόμενη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει ως τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Breaking: California is experiencing an extended heatwave. Records are being broken. Two wildland fires broke out on August 31, 2022 in Los Angeles, and San Diego counties. The #RouteFire in Los Angeles county near Castaic, Ca

is mapped at 5,228 acres. pic.twitter.com/UrdMGanYKq

— 🏴‍☠️🇺🇸 Chicago Mike🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴‍☠️ (@ChicagoMikeSD) September 2, 2022