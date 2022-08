Σκληρή είναι η απάντηση της Αθήνας στην απόφαση της Συμμαχικής Χερσαίας Διοίκησης του ΝΑΤΟ (LANDCMD) να ευχηθεί στην Τουρκία για την εθνική της εορτή -την ημέρα που γιορτάζεται η νίκη του τουρκικού στρατού επί των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη της 30ης Αυγούστου 1922 στο Ντουμπλουπινάρ στη Μικρά Ασία.

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει πως ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη.

Παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων.

Σε tweet της, η LANDCMD γράφει «Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης» -συγχαίροντας επί της ουσίας την Τουρκία για τη νίκη της επί της Ελλάδας, ενός άλλου μέλους της νατοϊκής οικογένειας.

«Σήμερα συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων» αναφέρει η σχετική ανάρτηση, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον τουρκικό Τύπο.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷

Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 30, 2022