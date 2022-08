Στα «ραντάρ» της ΑΕΚ ο Ομάρ Ελαμπντελαουΐ! Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι Άγγλοι, οι οποίοι βάζουν την Ένωση στο κόλπο για την απόκτηση του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τον «Guardian» η ΑΕΚ είναι μια από τις ομάδες που εξετάζει την περίπτωση του Νορβηγού δεξιού μπακ, ο οποίος δεν υπολογίζεται πλέον από Γαλατασαράι. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος δημοσιογράφος, Γουίλ Ανβίν, αναφέρει ότι οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στο… κόλπο μαζί με τη Μαρσέιγ.

Galatasaray’s Omar Elabdellaoui is attracting interest from Marseille and AEK Athens. He could leave before the end of the window, I am told

— Will Unwin (@Will_Unwin) August 29, 2022