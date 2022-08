Σοκ έχει προκληθεί στο Χόλιγουντ με την εμφάνιση της Μαρίας Σράιβερ.

Η πρώην σύζυγος του Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ εντοπίστηκε από το φωτογραφικό φακό φανερά παραμορφωμένη.

Σε έξοδό της το Σαββατοκύριακο η πρώην πρώτη κυρία της Καλιφόρνια ήταν πραγματικά αγνώριστη προκαλώντας αρνητικά σχόλια.

Η Μαρία Σράιβερ φωτογραφήθηκε στη Σάντα Μόνικα, με νέο look, ενώ φαινομενικά έμοιαζε αμακιγιάριστη.

Στις φωτογραφίες η 66χρονη πάει προς το αυτοκίνητό της αφού σταμάτησε στο εργοτάξιο όπου χτίζει το νέο της σπίτι.

Ενώ η Σράιβερ φαινόταν να είναι ευδιάθετη, το πρόσωπό της έδειχνε εντελώς διαφορετικό από ό,τι τα τελευταία χρόνια.

Maria Shriver looks unrecognizable while visiting new home in Santa Monica https://t.co/ya5kW690oC pic.twitter.com/d6pyn8OIm3

— New York Post (@nypost) August 24, 2022