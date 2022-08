Σε ηλικία 85 ετών

Θρήνος στο Χόλιγουντ, καθώς ο Joe E. Tata, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Nat στο Beverly Hills, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Ο συμπρωταγωνιστής του στην αγαπημένη σειρά, Ian Ziering, ανακοίνωσε τον θάνατό του στο Instagram. Υπενθυμίζεται ότι ο Joe E. Tata έπαιζε τον τον ιδιοκτήτη του Peach Pit.

Το 2018, ο Tata είχε διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με την κόρη του, Kelly, η οποία είχε ξεκινήσει λογαριασμό στο Go Fund Me, προκειμένου να τον βοηθήσει οικονομικά.

Ποιος ήταν ο Joe E. Tata

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Tata είχε στην αρχή της καριέρας της ρόλους στο General Hospital, στο The Outer Limits και στο Mister Roberts. Η καριέρα του στην τηλεόραση άνθισε τη δεκαετία του ’70 και του ’80 – εμφανίστηκε σε πολλές αστυνομικές σειρές όπως Mannix, Adam-12, The F.B.I. και The Streets of San Francisco – αλλά έγινε πραγματικά γνωστός όταν μπήκε στη σειρά Beverly Hills, ως ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit. Παρέμεινε στη σειρά για 10 σεζόν.

Ο τελευταίος του τηλεοπτικός ρόλος ήταν στο Mystery Girls του ABC Family. Τότε ήταν που η υγεία του χειροτέρεψε, όπως γράφει η κόρη του στη σελίδα Go Fund Me.

«Ο Nat ήταν μια αγαπημένη πατρική φιγούρα για τα παιδιά του West Beverly High» έγραψε.

«Στην πραγματική ζωή, ο μπαμπάς μου, ο Τζόι, είναι ειλικρινής, ευγενικός και ένας πραγματικά απίστευτος πατέρας» συμπλήρωνε.