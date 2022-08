Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στη Βηρυτό, καθώς άνδρας κρατάει ομήρους το προσωπικό μιας τράπεζας στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Ο άνδρας είναι οπλισμένος και εξαγριωμένος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, απαιτεί να του επιτρέψουν να πάρει 200.000 δολάρια από τον «παγωμένο» λογαριασμό του.

Ο ένοπλος απείλησε να αυτοπυρποληθεί και πυροβόλησε με τρεις, «προειδοποιητικές» βολές προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στη Βηρυτό, όπου υπάρχουν όρια ανάληψης λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο άνδρας κουβαλούσε ένα κάνιστρο βενζίνης και κρατά ομήρους επτά υπαλλήλους στην προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματά του, που απαιτούνται για την πληρωμή των λογαριασμών του πατέρα του στο νοσοκομείο.

What happens when the government and the banks take your money? The central bank robbed 4 million Lebanese.

This man – with a flammable liquid & a firearm – entered the Federal Bank in #Beirut, took the staff hostages, demanding

• his money back

• an ambulance

• a fire truck pic.twitter.com/rJWz1Ed1zk

— Sooly⚡️سولي (@Sooly_Kobayashi) August 11, 2022