Ο Λετσίλε Τομπόνε έχει αποδείξει πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα του στίβου, μα το καινούριο του κατόρθωμα είναι εξωπραγματικό.

Ο 19χρονος σπρίντερ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20, όμως δεν είναι μόνο αυτό το επίτευγμά του.

Ο αθλητής από την Μποτσουάνα πραγματοποίησε επίδοση 9.91 καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 9.94 που είχε ο ίδιος σημειώσει πριν από λίγες μέρες στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Όρεγκον.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως ο 19χρονος κατάφερε να σημειώσει αυτήν την επίδοση με… περπάτημα στα τελευταία τριάντα μέτρα.

Μάλιστα, είχε γυρίσει και μίλαγε στο συναθλητή του από την Τζαμάικα Ενκρουμί, που βρισκόταν λίγο πιο πίσω του.

Πολύς είναι ο κόσμος που αναρωτιέται τι χρόνο θα σημείωνε αν ολοκλήρωνε τη διαδρομή στο ρυθμό με τον οποίον είχε ξεκινήσει.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯

World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ

— World Athletics (@WorldAthletics) August 2, 2022