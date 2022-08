Θα έχει σειρά συναντήσεων

Στην Καμπότζη βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 55ης Συνόδου του οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations), ενώ στο περιθώρό της θα έχει σειρά συναντήσεων με ομολόγους του.

Όργανο Εισδοχής στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας στη Ν/Α Ασία

Μάλιστα, αύριο θα υπογραφεί το Όργανο Εισδοχής στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας σε Νοτιοανατολική Ασία (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC). Tο Όργανο Εισδοχής στην «TAC» αναμένεται να υπογράψουν, στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, και εκπρόσωποι της Δανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ολλανδίας και του Ομάν.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει συναντήσεις με σειρά ομολόγων του από κράτη – μέλη του ASEAN. Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό (και υπουργό Εξωτερικών) της Ταϋλάνδης, καθώς και με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, της Καμπότζης και του Μπρουνέι. Αύριο Τετάρτη 3 Αυγούστου, αναμένεται να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδονησίας, της Ινδίας και των Φιλιππίνων.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών μετέβη στην Καμπότζη από το Βιετνάμ, όπου τη Δευτέρα έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας, ενώ είχε συνομιλίες με τον Βιετναμέζο ομόλογό του. Οι συνομιλίες εστιάστηκαν καταρχήν στην ανάπτυξη των διμερών δεσμών, κυρίως, μέσω της διεύρυνσης του εμπορίου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ναυτιλία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιδρυτικό μέλος της ομάδας φίλων της UNCLOS

Ιδιαίτερη αναφορά, όπως επισήμαναν διπλωματικές πηγές, έγινε στην κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας (την UNCLOS), η οποία αποτελεί πυξίδα για την επίλυση όλων των διαφορών.

Σημειώνεται ότι το Βιετνάμ είναι ιδρυτικό μέλος της «Ομάδας των κρατών Φίλων της UNCLOS». Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που είχε ο υπουργός Εξωτερικών στο Νέο Δελχί και στο Τόκυο τον περασμένο Απρίλιο και αναμένεται να συζητηθεί και κατά τις επαφές με υπουργούς Εξωτερικών του ASEAN στην Καμπότζη.

Νότια Σινική Θάλασσα

Μάλιστα, κατά τις επαφές στο Ανόι, τονίζεται πως ο κ. Δένδιας ενημέρωσε διεξοδικά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας στην Ανατολική Μεσόγειο και παράλληλα ενημερώθηκε για την κατάσταση στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ακόμη, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνεργασίας, επισκέφθηκε τα γραφεία της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του Βιετνάμ, όπου και πραγματοποίησε δωρεά για την ενίσχυση νέων αθλητών στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών μας στα Ηνωμένα Έθνη.

Συζητήθηκε, επίσης, η συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, με τον κ. Δένδια να εκφράζει ευχαριστίες για τη στήριξη από το Βιετνάμ της ελληνικής υποψηφιότητας για το Συμβούλιο Ασφαλείας, την περίοδο 2025-2026.

Τέλος, εξετάστηκαν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βιετνάμ, υπό το φως της εφαρμογής της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, καθώς και της Συμφωνίας για την Προστασία των Επενδύσεων.

Πνομ Πενχ: Στο περιθώριο της 55ης Συνόδου ΥΠΕΞ ASEAN στην 🇰🇭, συναντήθηκα με τον Δεύτερο ΥΠΕΞ Μπρουνέι Erywan Yusof. Συζήτηση για διμερείς σχέσεις, επενδύσεις, κοινή προσήλωση σε UNCLOS, συνεργασία σε ΟΗΕ & εξελίξεις στην ΝΑ Ασία και Αν.Μεσόγειο. pic.twitter.com/ijr5SDvTKd — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 2, 2022

Με τον ΥΠΕΞ του Μπρουνέι

Στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου του οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations) που διεξάγεται στην Καμπότζη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον δεύτερο υπουργό Εξωτερικών του Μπρουνέι Εριγουάν Γιουσόφ (Erywan Yusof).

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι επενδύσεις, η κοινή προσήλωση στην UNCLOS, η συνεργασία στον ΟΗΕ, καθώς και οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Ν. Δένδια στο Twitter.