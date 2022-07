Η μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι γεγονός, με τους Πράσινους να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους για τα προκριματικά του Europa Conference League.

Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο γεγονός, η UEFA θυμήθηκε μία από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του «τριφυλλιού» στα κύπελλα Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θυμήθηκε τις νίκες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρόμα για το Europa League της αγωνιστικής περιόδου 2οο9/10.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:

🍀 Rewind to Panathinaikos’s back-to-back 3-2 wins over Roma in the 2009/10 @EuropaLeague 🤩#MondayMotivation | @paofc_ | #UECL pic.twitter.com/uejqLPVag6

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) July 18, 2022