Την ικανοποίηση της Αθήνας για την πρώτη Διακυβερνητική με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία μετέφερε ο Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΥ).

«Θα ήθελα καταρχάς να δηλώσω την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης γιατί αύριο, επιτέλους, θα λάβει χώρα εδώ στις Βρυξέλλες η 1η Διακυβερνητική με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία μετά από μια μακρά προσπάθεια και μια ιδιαιτέρως επίπονη διαδικασία» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Brussels l FM @NikosDendias is attending the #EU #FAC meeting

Topics on the agenda:

🔹exchange of views on #Russia’s invasion of #Ukraine w/ the participation via VTC of 🇺🇦 FM @DmytroKuleba

🔹🇪🇺-#LatinAmerica and the #Caribbean relations

🔹Digital Diplomacy

🔹Current Affairs pic.twitter.com/V2M0Ha6l2d

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 18, 2022