Όλο και περισσότερες γυναίκες στην Αμερική απειλούν να μην κάνουν σεξ με άνδρες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανατρέψει την απόφαση Roe v. Wade για τις αμβλώσεις, ανοίγοντας έτσι τον σκοτεινό δρόμο απαγόρευσης των αμβλώσεων σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρίες ξέσπασαν την Παρασκευή μετά την απόφαση του δικαστηρίου να ανατρέψει το ομοσπονδιακό δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις, ενώ 26 πολιτείες αναμένεται να περιορίσουν περαιτέρω ή να απαγορεύσουν εντελώς τις αμβλώσεις.

Τώρα οι γυναίκες καλούν άλλες γυναίκες να μην κάνουν σεξ με τους άνδρες «έως ότου τα δικαιώματα στις αμβλώσεις γίνουν ομοσπονδιακός νόμος», καθώς οι εκκλήσεις για μια πανεθνική σεξουαλική απεργία κερδίζουν επίσης έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα πολλές αναρτήσεις υποστηρίζουν την απεργία με το σχόλιο «Τα πόδια μου είναι κλειστά».

Πάντως υπάρχουν κι εκείνες που αντιδρούν στο κάλεσμα τονίζοντας πως αφενός το σεξ είναι μία φυσική ανάγκη του ανθρώπου, αφετέρου υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να διαμαρτυρηθεί κάποιος για αυτή την απαράδεκτη απόφαση.

«Οι γυναίκες της Αμερικής πάρτε αυτήν την υπόσχεση. Επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την υπόθεση Roe v. Wade, δεν μπορούμε να πάρουμε το ρίσκο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, επομένως, δεν θα κάνουμε σεξ με κανέναν άνδρα -συμπεριλαμβανομένων των συζύγων μας- εκτός αν προσπαθούμε να μείνουμε έγκυες», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Ζω στη Νέα Υόρκη και είμαι διπλά έξαλλη με το Ανώτατο Δικαστήριο. Θέλω να βρω ανθρώπους που συντονίζουν μια μαζική σεξουαλική απεργία. Αυτή είναι η δύναμή μας. Οι γυναίκες έχουν τη δύναμη εδώ. Όχι άλλο σεξ μέχρι τα δικαιώματα στις αμβλώσεις να γίνουν ομοσπονδιακός νόμος», ανέφερε μία άλλη.

Υπήρξαν επίσης εκκλήσεις για «σεξουαλική απεργία» σε όλη τη χώρα, καθώς όροι όπως #SexStrike και #abstinence άρχισαν να γίνονται trend στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος υποστηρικτής έγραψε στο Twitter: ‘Womxn! Κάλεσμα για εθνική #απεργία του σεξ ✊ Όχι σεξ με άνδρες μέχρι να κωδικοποιηθούν τα δικαιώματα των γυναικών με νόμο. #Allmen #Underhiseye’.

«ίσως μια #απεργία #σεξ (γνωστή και ως #αποχή) θα βοηθούσε τον ανδρικό λαό να συμμετέχει σε αυτό το θέμα των #δικαιωμάτων των γυναικών» έγραφε ένα άλλο tweet.

Σημειώνεται πως μέχρι την Κυριακή, οι περισσότερες διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ήταν ειρηνικές, εκτός από ένα φορτηγό που πέρασε μέσα από μια ομάδα διαδηλωτών στο Σένταρ Ράπιντς, πατώντας πάνω στο πόδι μιας γυναίκας. Και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, το βράδυ του Σαββάτου, μια ομάδα διαδηλωτών έσπασε παράθυρα και βανδάλισε αρκετά κτίρια.

