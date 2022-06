Τα projects

Συνεχίζοντας την πορεία που έχει χαράξει τα τελευταία 23 χρόνια συνεισφέροντας ένα σπουδαίο έργο όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή οπτικοακουστική αγορά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ΜΙΚ) διοργανώνει και φέτος το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων και κινηματογραφικών σχεδίων MFI Script 2 Film Workshop. Έτσι, από τις 24 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου στο νησί της Νισύρου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος κύκλος των συναντήσεων ενώ ο δεύτερος θα ακολουθήσει τον Οκτώβριο στη Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης για τους συμμετέχοντες και δύο περιόδους ηλεκτρονικών μαθημάτων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και τον Ιανουαρίου του 2023.

Έχοντας εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, η δραστήρια ομάδα του Ινστιτούτου ετοιμάζεται να υποδεχτεί δημιουργούς από όλο τον κόσμο όπου για δύο εβδομάδες θα δουλεύουν με καθηγητές – σημαντικά στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τα σενάρια της επιλογής τους. Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται είναι το γεγονός ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα του ΜΙΚ παραμένει το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται από το Creative Europe MEDIA / training τιμώντας τη χώρα μας και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην εγχώρια οπτικοακουστική αγορά. Ταυτόχρονα, είναι και ένα από τα ελάχιστα προγράμματα πανευρωπαϊκά, που λαμβάνουν συνεχώς χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια.

Ο αριθμός και το επίπεδο των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει διαρκώς ανοδική πορεία και αυτό φάνηκε και στον φετινό κύκλο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, από τις 143 αιτήσεις και 233 δημιουργούς (σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς) από 42 χώρες (ανάμεσα στις οποίες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Φινλανδία, Χόνγκ Κόνγκ, Ινδία, Ιραν, Ιρλανδία, Αίγυπτο, Περού, Καναδά, Μάλτα & Νιγηρία), επιλέχθηκαν 56 κινηματογραφιστές με 25 σενάρια ταινιών, 3 σχέδια τηλεοπτικών σειρών, 6 υπό ανάπτυξη ντοκιμαντέρ και 7 εκπαιδευόμενοι βοηθοί καθηγητές. Ακόμα, 3 σχέδια ταινιών και 1 τηλεοπτική σειρά, επιλέχθηκαν για κατ’ ιδίαν συναντήσεις εκτός γκρουπ.

Συνολικά, 63 συμμετέχοντες από όλες τις μεριές της Ευρώπης και του κόσμου θα βρεθούν στην ηφαιστιακή Νισυρο, όπου μαζί με τους καθηγητές, το προσωπικό, τους προσκεκλημμένους και τους σπουδαστές, θα δημιουργήσουν μια οικογένεια 100 και πλέον ατόμων, που για δύο εβδομάδες θα εργαστούν εντατικά και θα γνωρίσουν τη χώρα μας, συνεισφέροντας στην τοπική ανάπτυξη του νησιού.

Όπως και πέρσι, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, σχεδόν εξολοκλήρου δια ζώσης, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται τα πολύ σημαντικά ψηφιακά εργαλεία των προηγούμενων χρόνων. Οι διαλέξεις και τα masterclasses θα είναι διαθέσιμα και διαδικτυακά σε όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν τα έργα τους τη στιγμή που πραγματικά το χρειάζονται.

Η οργανωτική επιτροπή φέτος αποφάσισε να δώσει δύο υποτροφίες σε ισάριθμα projects (1 ταινία και 1 σειρά) από την Ουκρανία, για να εκφράσει έτσι ενεργά τη συμπαράστασή της στην δοκιμαζομένη χώρα, μετά την ρωσική εισβολή.

Ακολουθεί η λίστα των επιλεγμένων projects ανά εθνικότητα και αλφαβητικά:

MFI FILM LAB

Βουλγαρία

Neda Morfova - LOVE WILL TEAR US APART

Κροατία/Γερμανία Mariana Jukica & Jessica Landt - BEBA

Κύπρος

Σίμος Φαρμακάς - REPAIR

Ελλάδα

Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος & Γιώργος Τελτζίδης - BARREN LAND

Ελίνα Φέσσα - THE GIRL WITH THE SUN IN HER EYES

Ιράν

Sogol Rezvani Dehaghani - WITH LOVE AND SQUALOR

Ιταλία

Daniela De Francesco & Claudio Esposito - DREAMCATCHERS

PaoloTaddei - REMO

Margherita Panizon & Marco Borromei - THE DONKEY WHO LEARNED TO TALK

Λετονία

Andris Gauja - THE COLLABORATOR

Λιθουανία

Greta Griniute - INDEPENDENT CHILD

Παλαιστίνη

Muayad Alayan & Rami Alayan - O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM

Πολωνία

Hanna Rachalska - BREATHS

Σλοβακία

Tereza Dodokova, Martin Hnat & Toma Gic - MINA

Gabriela Gazova - WHATEVER, LOL

Ισπανία

Elena Manrique - A LAMP IN THE SUNLIGHT

Neus Ballús - AWAKE

Rubén Rojo Aura - A WALL UNDER WATER

Laura Garcia Alonso & Pol Cortecans - RUNNER

Xavier Artigas - THE FORCE

Sara Gutierrez, Nuria Roura & Ines Massa - UNKIND PEOPLE

Nicolás Méndez - WHEN I SING, MOUNTAINS DANCE

Ισπανία/Ιταλία

Guillem Miró & Ana Inés Fernández - MARIO

Τουρκία/Γερμανία

Veysel Çelik & Asiye Alimci Celik - HETEROTOPIA

Ουκρανία

Christina Tynkevych & Veronika Stepanchuk - KOSHETZ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ – FILM LAB

Κύπρος

Μαρίνος Κατίκκης - DIVERSION

Κύπρος/Ελλάδα

Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν - EASTERN MEDITERRANEAN

Ελλάδα

Μένος Δεληοτζάκης - FANI

MFI SERIES LAB

Φινλανδία

Ninni Saajola - STATE OF GRACE

Ελλάδα

Θοδωρής Παπαδουλάκης, Αλεξάνδρα Κατσαρού & Ιωάννα Ντάβη - PLACIER

Θέλγια Πετράκη, Άρης Καπλανίδης & Ηλίας Ρουμελιώτης - THE LITTLE DEVIL

ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ – SERIES LAB

Ουκρανία

Marina Stepanska - RIVALS

MFI DOC LAB

Γερμανία

Cordelia Dvorák - AND SUDDENLY THE REVOLUTION HAS A FEMALE FACE

Ελλάδα

Θανάσης Καφετζής & Δημήτρης Ζάχος - MY NAME IS LOXANDRA AND I AM AN ACTRESS

Γιάννης Μπλέτας - PROTAGONIST EROS

Ιρλανδία/Ρουμανία

Irina Maldea & Brendan Culleton - MOSCOW NIGHTS

Ιταλία

Marco Bergonzi, Michael Petrolini & Simone Catania - HONEYDEW

Συρία

Zaina Erhaim - OUR FEMININE WARS

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤ (βοηθοί εκπαιδευτών)

Κατ Καζάνης

Στρατής Χατζηελενούδας

Ισμήνη Δασκαρόλη

Ηλίας Δημητρίου

Μαρία Λανγκούση

Παύλος Σηφάκης

Δανάη Ξυλογιάννη Γκόντρια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Κατερίνα Καρπούζη

Γαλάτεια Κόνδη

Νίκος Παπαχίου

Πένυ Πιπιλή

Γιάννης Σταματίου

Σχολή Κινηματογράφου & Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου

Βασίλης Κουρδούκλας

IEK AKΜΗ

Αγγελική Βαϊρακτάρη