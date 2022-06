Τα ισπανικά ΜΜΕ ασχολούνται συνεχώς με τον φημολογούμενο χωρισμό του αρχηγού της Μπαρτσελόνα, Πικέ, με τη διάσημη τραγουδίστρια, Σακίρα.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν με επικρατέστερο ο ποδοσφαιριστής να απάτησε την σούπερ σταρ.

Μετά τα δημοσιεύματα για μία 20χρονη πέτρα του σκανδάλου, νέο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ήταν μία μητέρα συμπαίκτη του Ισπανού ποδοσφαιριστή, αυτή που συμμετείχε στην απιστία του.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα περιοδικού αναφέρει ότι ο Πικέ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του 17χρονου συμπαίκτη του, Γκάβι, ο οποίος και δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση.

Μάλιστα, η Σακίρα φέρεται να τους έπιασε στα πράσα, γι’ αυτό και έφυγε από το σπίτι τους στη Βαρκελώνη.

