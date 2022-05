Η Νότιγχαμ Φόρεστ αντιμετωπίζει την Χάντερσφιλντ στον τελικό ανόδου στην Premier League, με τους Reds στο 43’ να ανοίγουν το σκορ με αυτογκόλ του Κόλγουιλ.

Ο Γκάρνερ βρήκε χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή, έκανε σέντρα – σουτ και ο Κόλγουιλ στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Χάντερσφιλντ. Οι Reds άνοιξαν το σκορ στο παιχνίδι που πραγματοποιείται στο Γουέμπλεϊ και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα στο σκορ.

Η ομάδα του Στιβ Κούπερ έχει το πάνω χέρι για την άνοδο στα σαλόνια της Premier League και καλείται στο δεύτερο ημίχρονο να διαχειριστεί το προβάδισμα που απέκτησε από το 43’, προκειμένου να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία μετά από 23 χρόνια.

Δείτε το γκολ:

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs

— ESPN+ (@ESPNPlus) May 29, 2022