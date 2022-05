«Ο ρωσικός στρατός εκπαιδεύει εφέδρους στρατιώτες και αναπληρώνει εξοπλισμό στις ρωσικές περιοχές Βορονέζ και Μπελγκορόντ, που συνορεύουν με τις περιφέρειες Λουγκάνσκ και Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια Σούμι, οι Ρώσοι συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς», αναφέρει ο Independent του Κιέβου που επικαλείται το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

The Russian military is training reserve soldiers and replenishing equipment in Russian regions of Voronezh and Belgorod, bordering Ukraine’s Luhansk and Kharkiv oblasts. In Sumy Oblast, Russians continue shelling.

Η στρατιωτική κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία είναι ακόμη χειρότερη από ό, τι πιστεύει ο κόσμος, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σε συνομιλία που είχε με την Αναλένα Μπέρμποκ, την ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ τόνισε για άλλη μια φορά ότι η Ουκρανία χρειάζεται βαρύ οπλισμό για να πολεμήσει αποτελεσματικά απέναντι στη Ρωσία.

Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2022