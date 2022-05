Ένα ακόμη παιδί πέθανε από τη μυστηριώδη οξεία ηπατίτιδα στις ΗΠΑ, όπως αποκάλυψαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι, ανεβάζοντας τον εθνικό απολογισμό σε έξι.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο αναπληρωτής διευθυντής στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αποκάλυψε το θάνατο σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, λέγοντας ότι αναφέρθηκε μια ημέρα αφότου ο οργανισμός ενημέρωσε τον αριθμό των κρουσμάτων του.

Ο Δρ Τζέι Μπάτλερ δεν αποκάλυψε την περιοχή ή την ηλικία του παιδιού που πέθανε από ηπατίτιδα.

