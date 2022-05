Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στην Premier League αναδείχθηκε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, καθώς ο Βέλγος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, που είχε κερδίσει το βραβείο και το 2019/20, έγινε ο τέταρτος παίκτης που κερδίζει το βραβείο δεύτερη φορά, μετά τους Τιερί Ανρί, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεμάνια Βίντιτς.

Μια αγωνιστική πριν τελειώσει η Premier League, όπου θα κριθεί και ο τίτλος ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ, ο Ντε Μπρόινε μετρά ήδη μέσα στη χρονιά 15 γκολ και 7 ασίστ σε 29 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα. Ο ηγέτης της Σίτι κέρδισε την πλειοψηφία των προτιμήσεων στην ψηφοφορία τόσο του κοινού, όσο και των 20 αρχηγών των ομάδων της Premier League αλλά και ενός πάνελ ειδικών.

Οι άλλοι επτά υποψήφιοι για το βραβείο ήταν οι Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τζάροντ Μπόουεν, Ζοάο Κανσέλο, Μπουκαγιό Σακά, Μοχάμεντ Σαλάχ, Σον Χέουνγκ-Μινγκ και Τζέιμς Γουόρντ-Πράουζ.

