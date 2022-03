Κοινές επιχειρήσεις Ελλάδας – Τουρκίας – Γαλλίας για εκκένωση αμάχων για όλους όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη προανήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως το σχέδιό του για την οργάνωση της εκκένωσης της Μαριούπολης συζητήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης και έγινε σε συνεργασία με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η δική μας ομάδα συντονίζει» δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι αναζητά «περισσότερα μέρη για να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση» η οποία θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες». Μέχρι στιγμής, όπως είπε, σε αυτή θα συμμετάσχουν η Ελλάδα και η Τουρκία.

#BREAKING France working with Turkey, Greece on ‘humanitarian operation’ for Mariupol evacuations: Macron pic.twitter.com/r6d0ZRxhjK

— AFP News Agency (@AFP) March 25, 2022