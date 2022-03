Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, λίγες ώρες μετά τους νέους βομβαρδισμούς σε εμπορικό κέντρο και κατοικίες, που κόστισαν τη ζωή σε οκτώ άτομα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα αρχίσει απόψε το βράδυ στις 20:00 και θα ισχύσει έως το πρωί της Τετάρτης.

#UPDATE European Union foreign policy chief Josep Borrell has decried Russia’s attack on the Ukrainian port city Mariupol as «a massive war crime», as the bloc discussed imposing more sanctions on Moscow pic.twitter.com/3dDHhgup6p

