Πρώτο trend στο Twitter έγινε μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη του το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή το βράδυ, με την Αγγελική Νικολούλη να εμφανίζεται στην εκπομπή με κόκκινο σακάκι.

Η Αγγελική Νικολούλη έφερε στο φως νέα στοιχεία για το θρίλερ με τα νεκρά παιδιά στην Πάτρα και καθήλωσε τους τηλεθεατές, για μία ακόμη φορά.

Με χιλιάδες σχόλια αλλά και την γνωστή εκτίμηση που τρέφουν στο πρόσωπο της Αγγελικής Νικολούλη οι χρήστες αποθέωσαν την εκπομπή η οποία αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για τη υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Η Αγγελική Νικολούλη κάθε Παρασκευή βράδυ κάνει αποτελεσματική έρευνα σε μυστηριώδεις υποθέσεις.

Δείτε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά tweets

