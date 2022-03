Ο αρχηγός των Kiss, Τζιν Σίμονς, διατύπωσε την άποψή του για το εάν τα συγκροτήματα θα πρέπει να ακυρώσουν επερχόμενες εμφανίσεις τους στη Ρωσία.

Στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν ανακοινώσει την ακύρωση των προγραμματισμένων συναυλιών.

Ο Τζιν Σίμονς δήλωσε στο TMZ, όταν ρωτήθηκε για τα συγκροτήματα που εξακολουθούν να σχεδιάζουν εμφανίσεις στη Ρωσία: «Δεν θα πάμε… υπάρχει σοβαρότερο θέμα από το να κάνουμε μια ροκ συναυλία».

Στην ερώτηση ρεπόρτερ του TMZ αν υπάρχει πιθανή δικαιολογία για τους καλλιτέχνες να δώσουν συναυλία στη Ρωσία, πρόσθεσε: «Το μόνο πιθανό θετικό θα μπορούσε να είναι αν ένα συγκρότημα ανέβει εκεί και κάνει πολιτικές δηλώσεις στη σκηνή, κάτι για το οποίο συνήθως διαφωνώ, αλλά αυτό είναι πέρα από την πολιτική. Αυτό είναι απλώς τρέλα».

«Εννοώ ότι αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα με την Μποτσουάνα τις ημέρες του απαρτχάιντ. Μας πρόσφεραν εκατομμύρια δολάρια, αλλά είπαμε: “ Όχι, δεν μπορούμε να πάμε εκεί, γιατί αν πάει εκεί ένα συγκρότημα από τη Δύση, είναι σαν να λέει ότι είναι σωστό το απαρτχάιντ και ο ρατσισμός και η έλλειψη δικαιοσύνης”. Eίπα όχι. Υπήρχαν κάποιες μπάντες που πήγαν και πλήρωσαν το τίμημα. Οι θαυμαστές τους στράφηκαν εναντίον τους» πρόσθεσε ο αρχηγός των Kiss.

Gene Simmons says all bands should cancel their Russia performances. https://t.co/lmDn5aDXyQ

— TMZ (@TMZ) March 6, 2022