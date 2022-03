Τουλάχιστον πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες -άμαχοι- είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από το πυραυλικό χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων σε πύργο τηλεπικοινωνιών του Κιέβου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, δύο πύραυλοι έπληξαν και πυρπόλησαν ένα κτίριο ακριβώς δίπλα στον πύργο της τηλεπικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν.

⚡️TV tower attack kills at least 5, injures 5.

According to the State Emergency Service of Ukraine, two missiles hit and set on fire a building right next to the TV tower. The fire has been extinguished.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022