Σε μία προσπάθεια να εμψυχώσει τους Ουκρανούς, ο πρόεδρος της χώρας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, φόρεσε στρατιωτική στολή.

Όπως φαίνεται από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος είπε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι δύσκολη, φόρεσε τα χακί την στιγμή που οι Ρώσοι έχουν ήδη εισβάλει στο Κίεβο.

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

