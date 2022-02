Στον Ολυμπιακό έχει ανοίξει η όρεξη για τα καλά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι πρόεδροι των Ερυθρόλευκων, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έχουν βάλει μπροστά το πλάνο των ανανεώσεων.

Συγκεκριμένα, στο λιμάνι είναι πολύ ικανοποιημένοι από την ομάδα που έχει φτιάξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και κυρίως από τους παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι, και γι’ αυτόν το λόγο έχουν ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για να ανανεώσουν τα συμβόλαια των Μουσταφά Φαλ, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ.

Οι επαφές των Πειραιωτών με το γάλλο ψηλό, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, είναι σε πολύ καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου να βάλει την υπογραφή του σε επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2025.

Όμως, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού φαίνεται πως δε σταματούν εδώ.

Σε μια τακτική που δεν είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και μάλιστα είναι σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και με τους δυο κομβικούς γκαρντ στο φετινό Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός μιλά εδώ και αρκετό καιρό με την πλευρά του Ντόρσεϊ, του ομογενούς γκαρντ, ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος στο λιμάνι και φέρεται να έχει πρόταση από τους Πειραιώτες για επέκταση συμβολαίου.

Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Γουόκαπ, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού να είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την προσφορά τους και να σκοπεύει να επεκτείνει τα συμβόλαιά τους και μάλιστα με καλύτερες απολαβές, με σκοπό να μείνουν στο λιμάνι ακόμη τρία χρόνια.

