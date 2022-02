Δαπάνησε το καλοκαίρι 115 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τον Ρομέλου Λουκάκου στο Λονδίνο. Η Τσέλσι έκανε ένα από τα μεγαλύτερα «μπαμ» του καλοκαιριού, κάνοντας δικό της έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη.

Μάλιστα, το ξεκίνημα του Βέλγου ήταν ιδανικό, καθώς σκόραρε στο ντεμπούτο του κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ πέτυχε δύο γκολ και στο πρώτο του παιχνίδι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», πληγώνοντας την Άστον Βίλα δύο φορές.

Τα πράγματα ωστόσο άλλαξαν. Ο Λουκάκου τραυματίστηκε, πήρε κιλά, έχασε τη φόρμα του, έδωσε τη συνέντευξη… φωτιά στους Ιταλούς και από τα τέλη του Δεκεμβρίου μοιάζει με ξένο σώμα στην ομάδα…

Στο Άμπου Ντάμπι κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του σκοράροντας τόσο κόντρα στην Αλ Χιλάλ, τόσο και απέναντι στην Παλμέιερας, ωστόσο στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Κρίσταλ Πάλας, ο Βέλγος έκανε ίσως το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα της Τσέλσι.

Ο 28χρονος φορ ήταν σε τραγική κατάσταση και αυτό φάνηκε από το… ντροπιαστικό ρεκόρ που έγραψε. Συγκεκριμένα, ο Λουκάκου είχε μόλις επτά επαφές σε όλο το 90λεπτο! Επτά επαφές! Με τη μία να την έχει κάνει στη σέντρα του πρώτου ημιχρόνου!

Φυσικά, η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί αρνητικό ρεκόρ σύμφωνα με την Opta, η οποία μετράει τα νούμερα από τη σεζόν 2003/04…

7 – Romelu Lukaku had just seven touches against Crystal Palace, the fewest in a single Premier League game for a player with 90+ minutes played since this data is available in full for the competition (2003-04). One of those touches was from kick-off in the first half. Quiet.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2022