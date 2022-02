Από ξενοδοχειακές αλυσίδες

Μια θέση στον τουριστικό χάρτη της Αθήνας αναζητούν μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες και έλληνες επιχειρηματίες, που επενδύουν κυρίως σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία με… φόντο την Ακρόπολη. Τα δύο χρόνια του κορωνοϊού δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι οποίες μόνο φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ αναβαθμίζοντας περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τη λειτουργία του πεντάστερου «Athens Capital Center Hotel MGallery» (με τη συνεργασία του ξενοδοχειακού κολοσσού της Αccor) ακολουθούν το «Xenodocheio Μilos» στην ίδια περιοχή, το «Anda Hotel Athens», μέλος της Radisson Individuals στο Κολωνάκι και το νέο εγχείρημα των Λιβανέζων της Yazbek στο κτίριο της ΧΑΝ στην Ακαδημίας.

Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα Brown Hotels εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό «παίκτη» στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως πέριξ της Πλατείας Ομονοίας. Η εταιρεία που λειτουργεί ήδη το Brown Acropol, εγκαινίασε πρόσφατα τα Lighthouse και Dave Red Athens ενώ ετοιμάζει μία ακόμα μονάδα στην οδό Ευριπίδου καθώς και την ανακατασκευή και αναβίωση του Sans Rival στην οδό Λιοσίων. Ξενοδοχείο ετοιμάζεται και στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σωκράτους, ενώ ξεκινά και η επένδυση των Prodea και Dimand-EBRD για την ανακατασκευή του Σαρόγλειου Μεγάρου στην Ομόνοια, με το σήμα της Moxy Hotels του ομίλου Marriott.

Εντός του 2022 επιστρέφει στην ξενοδοχειακή σκηνή της Αθήνας με νέο όνομα και το ξενοδοχείο «Εsperia». Το πρώην «Εσπέρια» που έκλεισε το 2010, μετατρέπεται ήδη από τους Ισραηλινούς της Fattal σε πεντάστερο «Nyx Athens», με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Στη Λεωφόρο Συγγρού, το «Grand Hyatt» επεκτείνεται και εντός του 2022 θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας, από πλευράς δυναμικότητας και συνεδριακών χώρων, μαζί με το «Athenaeum Intercontinental». Το project ανήκει στην αμερικανική εταιρεία real estate Hines, η οποία, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων Henderson Park, έκαναν μαζί το πρώτο άνοιγμα στο ξενοδοχειακό real estate της Αθήνας το 2017, όταν αγόρασαν το πρώην ξενοδοχείο «Athens Ledra» της Συγγρού για τη δημιουργία του πρώτου «Grand Hyatt» της ελληνικής πρωτεύουσας. Μετά και την αγορά του όμορου πρώην «Odeon Starcity», το «Grand Hyatt» θα αποτελέσει τελικά μια μονάδα με δυναμικότητα 550 δωματίων (από τα 309 σήμερα), ενώ το «Intercontinental», επίσης στη λεωφόρο Συγγρού, διαθέτει 563 δωμάτια.

Το Πεντελικόν γίνεται… Hilton

Στην Κηφισιά και τον Πειραιά απλώνεται η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων Hilton, δίνοντας το όνομά της, αντίστοιχα, στο ιστορικό ξενοδοχείο Πεντελικόν καθώς και σε ακίνητο της Καστέλλας που θα λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας με θέα το Μικρολίμανο. Η Hilton και ο όμιλος SCD LTD του επιχειρηματία Θεόδωρου Δουζόγλου ανακοίνωσαν χθες τα σχέδιά τους για τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων στην Αττική, ως μέρος μιας συμφωνίας διαχείρισης ακινήτων που ανήκουν στην SCD. H συμφωνία έρχεται δύο μόλις ημέρες μετά το κλείσιμο του Hilton Athens για την εκ βάθρων ανακαίνισή του και την επαναλειτουργία του ως Conrad και Waldorf Astoria. Το ιστορικό ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά, με τα 117 δωμάτια, θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα, το Hampton by Hilton Piraeus στην Καστέλλα, με 83 δωμάτια, θα είναι το πρώτο ελληνικό ακίνητο της Hampton που θα λειτουργήσει στον Πειραιά. Και τα δύο νέα ξενοδοχεία αναμένεται να λειτουργήσουν το 2024.