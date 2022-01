Ακόμη μία αναβολή αγώνα στο Νησί.

Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων που παρουσιάστηκε στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι των Reds να υποβάλουν αίτημα αναβολής προς την EFL για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ (6/1), για τα ημιτελικά του Carabao Cup.

Έπειτα από συσκέψεις αρκετών ωρών, τελικά η English Football League έκανε δεκτό το αίτημα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ και έτσι η προγραμματισμένη για αύριο στις 21:45 ώρα Ελλάδας αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Μικέλ Αρτέτα οδηγήθηκε σε αναβολή.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε βρεθεί θετικός στον κοροναϊό και ο βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λίντερς, γεγονός που οδήγησε σε «λουκέτο» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Κώστα Τσιμίκα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της Covid -19 στις τάξεις της ομάδας.

🚨 BREAKING: The first leg of the Carabao Cup semi-final v Arsenal has been postponed. The EFL have granted Liverpool’s request but Liverpool have now forfeited home advantage for the second leg.

First game: Anfield on Jan 13

Second game: The Emirates on Jan 20 🔴 #awlive (mail) pic.twitter.com/vrNoQAE3jU

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 5, 2022