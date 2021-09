Τρομακτικά «νυχτερινά γράμματα» κολλούν οι Ταλιμπάν στις πόρτες ανθρώπων που κατηγορούν ότι «συνεργάστηκαν με τους εισβολείς». Τα σημειώματα αυτά διατάσσουν τους αποδέκτες τους να παρευρεθούν σε ένα «δικαστήριο» των Ταλιμπάν. Αν δεν το κάνουν, θανατική ποινή.

Ένας από τους ανθρώπους που έλαβε μια τέτοια προειδοποίηση ήταν ο Naz, ένας 34χρονος πατέρας έξι παιδιών, η κατασκευαστική εταιρεία του οποίου βοήθησε τις βρετανικές δυνάμεις στην κατασκευή δρόμων.

Ο ίδιος είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία μέσω του ARAP, του αφγανικού προγράμματος μετεγκατάστασης, μια αίτηση που όμως απορρίφθηκε, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Η επιστολή ήταν επίσημη και σφραγισμένη από τους Ταλιμπάν. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλουν να με σκοτώσουν. Αν παραβρεθώ στο δικαστήριο, η τιμωρία θα είναι η ζωή μου» είπε ο Naz. «Αν δεν πάω, θα με σκοτώσουν. Γι’ αυτό κρύβομαι, ψάχνοντας έναν τρόπο να διαφύγω. Αλλά χρειάζομαι βοήθεια».

Ένας άλλος, πρώην μεταφραστής για τον βρετανικό στρατό, έλαβε την προειδοποίηση ότι ήταν «κατάσκοπος για τον άπιστο» και πρέπει να παραδοθεί ή να πληρώσει με τη ζωή του.

Ένα τρίτο νυχτερινό γράμμα προειδοποιούσε τον αδερφό ενός διερμηνέα ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή του πρόσφερε στέγη, ενώ ένα τέταρτο βρέθηκε στο παπούτσι ενός πρώην μεταφραστή για τον βρετανικό στρατό την ώρα που έφευγε από τζαμί.

Τα γράμματα αυτά αποτελούν μια παραδοσιακή μέθοδο εκφοβισμού στο Αφγανιστάν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το αίτημα του 47χρονου Shir για μετεγκατάσταση είχε γίνει αποδεκτό. Δεν μπόρεσε όμως να μπει στο αεροδρόμια και να επιβιβαστεί σε μια από τις πτήσεις που απομάκρυναν κόσμο.

«Η κόρη μου βρήκε το γράμμα στην πόρτα μας με ένα καρφί πάνω του. Με συμβούλευε να παραδοθώ στην κρίση του δικαστηρίου του ισλαμικού εμιράτου (Ταλιμπάν) ή θα δράσουν σαν κυνηγοί για να με βρουν. Τότε θα με σκοτώσουν». Ο ίδιος εγκατέλειψε το σπίτι του και τώρα κρύβεται.

Taliban pins terrifying ‘night letters’ on doors of those who helped the West in Afghanistan https://t.co/8xhTtu7dR1

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 31, 2021