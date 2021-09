Με την… αμέριστη βοήθεια των Ταλιμπάν αποχώρησαν τα τελευταία αμερικανικά στρατεύματα από την Καμπούλ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε μυστική συμφωνία, η οποία προέβλεπε τα μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης να συνοδεύσουν αμερικανούς στρατιωτικούς με ασφάλεια στις πύλες του αεροδρομίου

Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, υπό το καθεστώς ανωνυμίας, αμερικανοί δημιούργησαν ένα είδος «μυστικής πύλης» στο αεροδρόμιο στην οποία εκπρόσωποι των Ταλιμπάν έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους.

Στη συνέχεια, πάντα συνοδεία δυνάμεων των Ταλιμπάν, οι Αμερικανοί μεταφέρονταν στα προσυμφωνημένα σημεία για την τελική τους αποχώρηση από την αφγανική πρωτεύουσα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Ταλιμπάν είχαν υποσχεθεί να παράσχουν μία όσο το δυνατόν πιο ασφαλή διέλευση στους Αμερικανούς προς το αεροδρόμιο, ανάγκη που έγινε πιο επιτακτική μετά την επίθεση αυτοκτονίας της προηγούμενης εβδομάδας στην οποία σκοτώθηκαν συνολικά 183 άτομα, μεταξύ αυτών και 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Τέτοιου είδους διελεύσεις -συνοδεία δυνάμεων των Ταλιμπάν- έγιναν πολλές μέσα στην ημέρα.

Μάλιστα, ένα από τα βασικά σημεία συγκέντρωσης ήταν το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών, ακριβώς έξω από τις πύλες του αεροδρομίου, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν την επιχείρηση. «Λειτούργησε, λειτούργησε υπέροχα» είπε ένας αξιωματούχος, κληθείς να σχολιάσει την επιχείρηση.

Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκένωσης, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν τόνιζαν ότι οι Ταλιμπάν συνεργάζονταν, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι υπογράμμιζαν επανειλημμένα ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεσμεύτηκε να παράσχει «ασφαλή διέλευση» για τους Αμερικανούς.

Στο μεταξύ, τα λάφυρα του πολέμου για τους Ταλιμπάν είναι πολύ πλούσια. Ανάμεσα στα όπλα, τα κράνη και πολλά άλλα που άφησαν οι στρατιώτες του τακτικού στρατού του Αφγανιστάν βρίσκεται και σημαντικός στρατιωτικός εξοπλισμός που εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί και άλλες διεθνείς δυνάμεις.

Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων δείχνουν τους Ταλιμπάν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Καμπούλ να περιεργάζονται όσα περιήλθαν πλέον στην κατοχή τους μετά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων.



Οι Ταλιμπάν εμφανίζονται μεταξύ άλλων να φωτογραφίζονται μπροστά στα πολεμικά αεροσκάφη, σαν να πρόκειται για τουριστικά αξιοθέατα.

Παρόμοιες σκηνές είχαν καταγραφεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα και στην Κανταχάρ, το προπύργιο των Ταλιμπάν στον αφγανικό Νότο.

Taliban showing off more newly acquired hardware — and U.S. tax dollars at work. In this video, a couple of US supplied UH-60 Blackhawk helicopters left at Kandahar airport. Also 2 Russian helicopters (Mi-17s?). pic.twitter.com/cky5IJYjQD

— Hugh Lovatt (@h_lovatt) August 14, 2021