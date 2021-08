Ο Ρομέλου Λουκάκου επέστρεψε στην Τσέλσι υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι ξόδεψαν 115 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο βέλγος άσος δεν έκρυψε τη χαρά του που επέστρεψε στην ομάδα, και με ανάρτησή του στα social media έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια.

Η ανάρτηση του Λουκάκου:

«Ονειρέψου. Πίστεψε το. Πραγματοποίησέ το.

Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι μου. Ας δουλέψουμε».

Dream Believe Achieve

Happy to be back home!

Let’s work@ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/k5gAMa8fJS

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 12, 2021