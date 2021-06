Μέχρι πριν λίγες ώρες, ο «Βασιλιάς» μετρούσε 14 σερί νίκες σε αντίστοιχες σειρές, όμως η επικράτηση των αντιπάλων τους στον χθεσινό αγώνα (113-100), που έγινε στο Λος Άντζελες, έστειλε τους Λέικερς στα… σπίτια τους από νωρίς.

Δυστυχώς για εκείνον, οι ευχές του να καταφέρει η ομάδα του να στείλει τη σειρά σε 7ο παιχνίδι, δεν εισακούστηκαν.

LeBron loses in the first round for the first time in his career pic.twitter.com/TqgQOpKX0J

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 4, 2021