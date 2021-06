Στις 11 Ιουνίου ξεκινάει το Euro 2020, με τις 24 ομάδες που θα λάβουν μέρος στην τελική φάση να έχουν ανακοινώσει τις αποστολές τους και να μετρούν πλέον αντίστροφα για την πρεμιέρα. To10.gr συγκέντρωσε τις αποστολές των 24 ομάδων και σας τις παρουσιάζει.

1ος όμιλος:

Ιταλία

Ελβετία

Τουρκία

Ουαλία

Τερματοφύλακες: Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Μίλαν), Άλεξ Μερέτ (Νάπολι), Σαλβατόρε Σιρίγκου (Τορίνο)

Αμυντικοί: Φραντσέσκο Ατσέρμπι (Λάτσιο), Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ίντερ), Λεονάρντο Μπονούτσι (Γιουβέντους), Τζόρτζιο Κιελίνι (Γιουβέντους), Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο (Νάπολι), Αλεσάντρο Φλορέντσι (Παρί Σεν Ζερμέν), Λεονάρντο Σπινατσόλα (Ρόμα), Ραφαέλ Τολόι (Αταλάντα), Έμερσον (Τσέλσι)

Μέσοι: Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ), Μπρίαν Κριστάντε (Ρόμα), Μάνουελ Λοκατέλι (Σασουόλο), Λορέντσο Πελεγκρίνι (Ρόμα), Στέφανο Σένσι (Ίντερ), Μάρκο Βεράτι (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζορζίνιο (Τσέλσι)

Επιθετικοί: Αντρέα Μπελότι (Τορίνο), Ντομένικο Μπεράρντι (Σασουόλο), Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (Γιουβέντους), Φεντερίκο Κιέζα (Γιουβέντους), Τσίρο Ιμόμπιλε (Λάτσιο), Λορέντσο Ινσίνιε (Νάπολι), Τζάκομο Ρασπαντόρι (Σασουόλο)

Τερματοφύλακες: Ζονά Ομλέν (Μονπελιέ), Ιβόν Μβογκό (Αϊντχόφεν), Γιαν Ζόμερ (Γκλάντμπαχ)

Αμυντικοί: Μανουέλ Ακανζί, Λόρις Μπενίτο (Μπορντό), Ρικάρντο Ροντρίγκεθ (Τορίνο), Φάμπιαν Σερ (Νιούκαστλ), Νίκο Ελβέντι (Γκλάντμπαχ), Σιλβάν Βιντμέρ (Βασιλεία), Κεβέν Μπαμπού (Βόλφσμπουργκ), Έραϊ Τσέμερτ (Βασιλεία), Μπετσίρ Ομεράγκιτς (Ζυρίχη), Ζορντάν Λοτομπά (Νις).

Μέσοι: Γκράνιτ Τζάκα (Άρσεναλ), Τζέρνταν Σακίρι (Λίβερπουλ), Στεβάν Ζουμπέρ (Άιντραχτ), Ντενίς Ζακαριά (Γκλάντμπαχ), Ρέμο Φρόιλερ (Αταλάντα), Εντιμίλσον Φερνάντες (Μάιντς), Τζιμπρίλ Σόου (Άιντραχτ)

Επιθετικοί: Χάρις Σεφέροβιτς (Μπενφίκα), Άντμιρ Μεχμέντι (Βόλφσμπουργκ), Μπριλ Εμπολό (Γκλάντμπαχ), Μάριο Γκαβράνοβιτς (Ντίναμο Ζάγκρεμπ), Ρούμπεν Βάργκας (Άουγκσμπουργκ), Κρίστιαν Φάσναχτ (Γιουνγκ Μπόις)

Τερματοφύλακες: Αλτάι Μπαγιντίρ (Φενέρμπαχτσε), Μερτ Γκιουνόκ (Μπασακσεχίρ), Ουγκουρτζάν Τσακίρ (Τράμπζονσπορ)

Αμυντικοί: Ζεκί Τσελίκ (Λιλ), Τσαγκλάρ Σεγιουντζιού (Λέστερ), Καάν Αϊχάν (Σασουόλο), Μερίχ Ντεμιράλ (Γιουβέντους), Μερτ Μιουλντιούρ (Σασουόλο), Οζάν Καμπάκ (Λίβερπουλ), Ριντβάν Γιλμάζ (Μπεσίκτας), Ουμούτ Μεράς (Χάβρη)

Μέσοι: Ντορουκχάν Τοκέζ (Μπεσίκτας), Ιρφάν Καχβετζί (Φενέρμπαχτσε), Οζάν Τουφάν (Φενέρμπαχτσε), Ταϊλάν Ανταλιαλί (Γαλατάσαραϊ), Χακάν Τσαλχάνογλου (Μίλαν), Κερέμ Ακτουρκόγλου (Γαλατάσαραϊ), Χαλίλ Ντερβίσογλου (Γαλατάσαραϊ), Ορκούν Κιεκτσιού (Φέγενορντ), Οκάι Γιουσλού (Γουέστ Μπρομ)

Επιθετικοί: Γιουσούφ Γιατζιτζί (Λιλ), Μπουράκ Γιλμάζ (Λιλ), Τζενγκίζ Ουντέρ (Λέστερ), Ενές Ουνάλ (Χετάφε), Αμπντιλκαντίρ Εμούρ (Τράμπζονσπορ), Κενάν Καραμάν (Φορτούνα Ντίσελντορφ)

Τερματοφύλακες: Ανταμ Ντέιβις (Στόουκ Σίτι), Γουέιν Χένεσι (Κρίσταλ Πάλας), Ντάνι Γουόρντ (Λέστερ)

Αμυντικοί: Τομ Λόκιερ (Λούτον), Κρις Μέπχαμ (Μπόρνμουθ), Κρις Γκάντερ (Τσάρλτον), Κόνορ Ρόμπερτς (Σουόνσι), Τζόι Ρόντον (Τότεναμ), Ρις Νόρινγκτον-Ντέιβις (Στόουκ Σίτι), Μπεν Καμπάνγκο (Σουόνσι), Μπεν Ντέιβις (Τότεναμ), Νέκο Γουίλιαμς (Λίβερπουλ)

Μέσοι: Ράμπιν Κόλγουιλ (Κάρντιφ), Ααρον Ράμσεϊ (Γιουβέντους), Τζόι Μόρελ (Λούτον), Ιθαν Αμπάντου (Σέφιλντ Γιουν.), Τζόι Άλεν (Στόουκ Σίτι), Τζόνι Γουίλιαμς (Κάρντιφ), Ματ Σμιθ (Ντονκάστερ), Ντίλαν Λέβιτ (Ιστρα), Ντέιβιντ Μπρουκς (Μπόρνμουθ), Χάρι Γουίλσον (Κάρντιφ)

Επιθετικοί: Νταν Τζέιμς (Μάντσεστερ Γ.), Γκάρεθ Μπέιλ (Τότεναμ), Κίφερ Μουρ (Λιντς), Τάιλερ Ρόμπερτς (Λιντς)

2ος όμιλος

Βέλγιο

Δανία

Φινλανδία

Ρωσία

Τερματοφύλακες: Τιμπο Κουρτουά, Σιμόν Μινιολέ, Ματς Σελς

Αμυντικοί: Τόμπι Αλντερβάιρελντ, Ντέντρικ Μπογιάτα, Τζέισον Ντεναγιέρ, Τόμας Βερμάελεν, Γιαν Βερτόνγκεν

Μέσοι: Γιανίκ Καράσκο, Τίμοθι Καστάνιε, Νασέρ Τσαντλί, Τόργκαν Αζάρ, Τόμας Μουνιέρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Λεάντερ Ντεντόνκερ, Ντένις Πράετ, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν, Αξελ Βίτσελ

Επιθετικοί: Ζέρεμι Ντόκου, Εντέν Αζάρ, Ντρις Μέρτενς, Λεάντρο Τροσάρ, Μισί Μπατσουαγί, Κρίστιαν Μπεντεκέ, Ρομέλου Λουκάκου.

Τερματοφύλακες: Κάσπερ Σμάιχελ (Λέστερ), Φρέντερικ Ρένοου (Σάλκε), Γιόνας Λεσλ (Έβερτον)

Αμυντικοί: Γενς Στρίγκερ Λάρσεν (Ουντινέζε), Ντάνιελ Βας (Βαλενσιέν), Γιόακιμ Μέλε (Αταλάντα), Νικολάι Μποΐλεσεν (Κοπεγχάγη), Σίμον Κίερ (Μίλαν), Αντρέας Κρίστενσεν (Τσέλσι), Γιανίκ Βέστεργκαρντ (Σαουθάμπτον), Γιόακιμ Άντερσεν (Φούλαμ), Ματίας Ζάνκα (Κοπεγχάγη)

Μέσοι: Πιέρ Εμίλ Χόιμπιεργκ (Τότεναμ), Τόμας Ντιλέινι (Ντόρμουντ), Ματίας Γένσεν (Μπρέντφορντ), Κρίστιαν Έρικσεν (Ίντερ), Κρίστιαν Νέργκααρντ (Μπρέντφορντ), Αντρέας Κρίστιανσεν (Μάλμε)

Επιθετικοί: Γιουσούφ Πόουλσεν (Λειψία), Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ (Μπαρτσελόνα), Κάσπερ Ντόλμπεργκ (Νις), Γιόνας Βιντ (Κοπεγχάγη), Αντρέας Σκοβ Όλσεν (Μπολόνια), Αντρέας Κρονέλιους (Πάρμα), Ρόμπερτ Σκοβ (Χοφενχάιμ), Μίκελ Ντάλσγκααρντ (Σαμπντόρια)

Τερματοφύλακες: Χράντετσκι (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Γιόρονεν (Μπρέσια), Γιάκολα (Μπρίστολ Ρόβερς)

Αμυντικοί: Αραγιούρι (Πάφος), Ο΄Σόνεσι (Ελσίνκι), Τόιβιο (Χάκεν), Λ. Βάισανεν (Έλφσμποργκ), Σόιρι (Έσιμπιεργκ), Σ. Βάισανεν (Κιέβο Βερόνα), Άλχο (ΜΤΚ), Ούρονεν (Γκενκ), Ράιταλα (Μινεσότα), Ιβάνοβ (Βάρτα Πόζναν)

Μέσοι: Καμαρά (Ρέιντζερς), Τέιλορ (Μπραν), Λουντ (Μινεσότα), Γένσεν (Άουγκσμπουργκ), Σούλερ (Τζουγκάρντεν), Σπαρβ (ΑΕΛ), Λαμ (Τσβόλε), Κάουκο (Έσμπιεργκ), Βαλακάρι (Πάφος)

Επιθετικοί: Πούκι (Νόριτς), Πογιανπάλο (Ουνιόν Βερολίνου), Φορς (Μπρέντφορντ), Λαπαλάινεν (Μόντρεαλ)

