Η Kaizen Gaming , η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα, κατακτά τον τίτλο του Best Place to Work και εντάσσεται στη λίστα Best Workplaces 2021, ξεχωρίζοντας για το άριστο εργασιακό περιβάλλον, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στην κατηγορία «πάνω από 250 εργαζόμενοι» σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του οργανισμού Great Place to Work.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kaizen Gaming είχε ανταποκριθεί με επιτυχία στη δοκιμασία του Trust Index© σύμφωνα με την πρότυπη αξιολόγηση της μεθοδολογίας του Great Place to Work® το περασμένο έτος, κατακτώντας τη σχετική πιστοποίηση που την ανέδειξε ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες για την συστηματική επένδυσή της στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας και της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ίδια απέσπασε υψηλή βαθμολογία και αξιολογήθηκε στους κεντρικούς άξονες που επικεντρώνονται στη διαδικασία προσλήψεων, την πολιτική ενημέρωσης, τις δράσεις εορτασμού, τις ανταποδοτικές παροχές καθώς και στις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε καθόλη τη διάρκεια της επιρροής του Covid-19.

Η διάκριση αυτή πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική της επένδυση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός μάλιστα που έχει συμβάλει στη συνεχή ενδυνάμωση της ηγετικής της θέσης στην Ελλάδα καθώς και της εξωστρέφειάς της στο διεθνές περιβάλλον. Η Kaizen Gaming φροντίζει τα τελευταία χρόνια για τον συνεχή εμπλουτισμό εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που στόχο έχουν την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την ανοιχτή επικοινωνία με τη διοίκηση, διασφαλίζοντας ένα άριστο ομαδικό κλίμα που ενθαρρύνει την παραγωγικότητα και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων των εργαζομένων της.

Σε δήλωσή της η κα. Αλεξάνδρα Λόη, HR Director της Kaizen Gaming σημείωσε « Ευχαριστούμε από καρδιάς την επιτροπή αξιολόγησης καθώς και τους 791 Kaizeners, οι οποίοι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, χαρίζοντας στην Κaizen Gaming ακόμη μια υπερήφανη στιγμή στην ιστορία της. Το να αποτελείς πρότυπο εργασιακού περιβάλλοντος είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και συνεργατική προσέγγιση σε ό,τι και να κάνεις. Παρά τις συνεχόμενες προκλήσεις που μας επέβαλε η πανδημία, καταφέραμε όχι μόνο να διασφαλίσουμε το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας αλλά κυρίως να διαφυλάξουμε την ευημερία όλων των μελών μας ανεξαιρέτως. Για εμάς παραμένει πάντα προτεραιότητα η αξία #PeopleFirst και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό να ενθαρρύνουμε τη διαρκή εξέλιξη, να καλωσορίζουμε τη συμπερίληψη και να εμπνέουμε τη θετική αλλαγή, μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σταματά να προσφέρει ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας.»

Η λίστα με τις Επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2021 συντάχθηκε από το Great Place to Work® Hellas με την ακαδημαϊκή συνεργασία του ALBA Graduate Business School, The American College of Greece και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Χορηγό Επικοινωνίας της Έρευνας. Η λίστα Best Workplaces Hellas 2021 χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες μεγέθους: στις 10 καλύτερες εταιρείες με πάνω από 250 εργαζόμενους, στις 10 καλύτερες εταιρείες με 50 έως 250 εργαζόμενους και στις 5 καλύτερες εταιρείες με 20 έως 49 εργαζόμενους.

Σχετικά με το Great Place to Work®

Το Great Place to Work® σήμερα συνεργάζεται ετησίως με περί τις 8.000 εταιρείες σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες απασχολούν πάνω από 15 εκατομμύρια εργαζομένους. Αυτές οι συνεργασίες εμπλουτίζουν και διευρύνουν συνεχώς τη μοναδική μας εξειδίκευση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συγκριτικών εκθέσεων (benchmarking) για το εργασιακό περιβάλλον σε διάφορους κλάδους, καθώς και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων με τις καλύτερες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.