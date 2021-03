Γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρασύρθηκε από ριπή ανέμου και προσάραξε μέσα στη Διώρυγα του Σουέζ, κλείνοντας μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Φωτογραφία την οποία τράβηξε αμερικανίδα μηχανικός κοντινού πλοίου και ανήρτησε στο Instagram εικονίζει το MV Ever Given, ταϊβανέζικο φορτηγό μήκους 400 μέτρων και πλάτους 59, ενώ έχει προσαράξει, βρίσκεται κάθετα μέσα στη Διώρυγα κι εμποδίζει οποιαδήποτε διέλευση.

Η Evergreen Marine Corp., στην οποία ανήκει το σκάφος, ανέφερε πως «πιθανόν το πλοίο χτυπήθηκε από ριπή ανέμου» και προσάραξε. Η εταιρεία «συζητά με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής που διαχειρίζεται τη διώρυγα, για να προσφερθεί βοήθεια στο πλοίο το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, εξαιτίας του συμβάντος πάνω από 100 πλοία έχουν σχηματίσει τεράστια ουρά καθώς περιμένουν για να περάσουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

NEW – Suez Canal, one of the largest shipping lanes on the planet, blocked with a mega container ship, creating a traffic jam of ships waiting in the Mediterranean, Red Sea, and in the canal itself. pic.twitter.com/t5bP2KMte1

«Είχαμε ένα περιστατικό προσάραξης», συνόψισε μιλώντας στο Μπλούμπεργκ ο Αλόκ Ρόι, διευθυντής της BSM Hong Kong, που διαχειρίζεται το Ever Given.

Η Τζούλιαν Κόνα, μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, μεταφόρτωσε στο Instagram τη φωτογραφία του γιγαντιαίου φορτηγού που τράβηξε από το Maersk Denver, που έχει αποκλειστεί πίσω από το Ever Given.

«Ένα πλοίο μπροστά μας προσάραξε ενώ πέρναγε τη Διώρυγα και τώρα έχει αποκλείσει τη διέλευση», έγραψε. «Φαίνεται πως μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε εδώ λιγάκι», συμπλήρωσε.

Κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων Vessel Finder, το Ever Given έχει προορισμό το Ρότερνταμ.

If you think youre having a bad day, spare a thought for the helmsman who somehow managed to stick his giantass ship sideways into the goddamn Suez Canal & blocked it into literal gridlock & is currently costing every seafaring nation of Earth like millions of dollars every hour pic.twitter.com/DIWAxwctXa

— Shiv Ramdas (@nameshiv) March 24, 2021