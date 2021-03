Συναγερμός για συνδυασμό μεταλλάξεων

Σε εκθετικά αυξητική τροχιά παραμένει η διασπορά του νέου κοροναϊού στη χώρα εντείνοντας την ήδη οριακή πίεση στο σύστημα υγείας, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο του τρίτου κύματος της πανδημίας.

Πλέον, ελάχιστες είναι οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ-COVID στα νοσοκομεία της Αττικής, τη στιγμή που οι διασωληνώσεις σπάνε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο και πλέον οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 645, ο μεγαλύτερος αριθμός από την αρχή της πανδημίας.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα οδηγούν στο μονόδρομο της παράτασης του lockdown, με το κυβερνητικό επιτελείο να προχωρά μόνο σε μικρές κινήσεις χαλάρωσης, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Την ήδη επιδημιολογικά επιβαρυμένη κατάσταση της χώρας επιτείνουν τα νέα, μεταλλαγμένα και πιο μεταδοτικά στελέχη του ιού που κυριαρχούν σε ποσοστό 70% των νέων κρουσμάτων πανελλαδικά, φτάνοντας το 90% στην Αττική.

Τα τελευταία δεδομένα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι κάθε άτομο που προσβάλλεται από μεταλλαγμένο στέλεχος παραμένει μεταδοτικός για διάστημα 5 παραπάνω ημερών απ’ ότι στην περίπτωση του συμβατικού στελέχους του ιού. Ενώ δηλαδή προ μεταλλάξεων ο κοροναϊός εξουδετερωνόταν από τον οργανισμό στις οκτώ ημέρες, τώρα χρειάζονται τουλάχιστον 13.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι θετικοί είναι πολύ πιο μεταδοτικοί σε διάρκεια, άρα και η διασπορά που προκαλούν πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι προ μεταλλάξεων.

Τα δύο αυτά λοιπόν στοιχεία, οι μεταλλάξεις και οι διασωληνωμένοι, αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες για την επόμενη ημέρα που θα καθορίσουν το σταδιακό άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Εντοπίστηκαν κρούσματα με νέες παραλλαγές – Στα 2.531 συνολικά

Ειδικότερα, τα κρούσματα με μεταλλαγμένα στελέχη του κοροναϊού στην Ελλάδα, φθάνοντας πλέον τα 2.531. Στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι και ότι πλέον εντοπίζονται και κρούσματα με διαφορετικές παραλλαγές του ιού, από τη βρετανική και την νοτιοαφρικανική που εμφανίζονταν στην αρχή του τρίτου κύματος και εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο συχνές μεταλλάξεις που εντοπίζονται.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.476 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 55 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, oλοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής.

Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 + E484K) (Πίνακας 3).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 238 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Πού εντοπίζονται

Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.

Σε ό,τι αφορά τη βρετανική μετάλλαξη πολλά κρούσματα εμφανίζονται στην Αττική, αλλά και στο Ηράκλειο.





Ανησυχία για κρούσμα με συνδυασμό μεταλλάξεων

Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα φέρεται να έχει εντοπιστεί κρούσμα κοροναϊού με το συνδυασμό της βρετανικής μετάλλαξης και μιας μετάλλαξης που εντοπίζεται και στο νοτιοαφρικανικό και στο βραζιλιάνικο στέλεχος.

Το κρούσμα είναι υπό διερεύνηση, καθώς οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η επικινδυνότητά του. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι θα είναι πιο μεταδοτικό όπως και η βρετανική μετάλλαξη, ενώ είναι πιθανό να είναι και πιο ανθεκτικό στα αντισώματα, όπως το νοτιοαφρικανικό και το βραζιλιάνικο στέλεχος.

Επιλογή ασθενών για νοσηλεία σε ΜΕΘ

Υπό τις συνθήκες αυτές, η κατάσταση είναι τραγική για τα νοσοκομεία σε Αττική, Αχαΐα και Θεσσαλονίκη, ενώ σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ «το προσωπικό (σ.σ. του ΕΣΥ) γονάτισε» ζητώντας εδώ και τώρα επιστράτευση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα της Υγείας.

«Δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσει κανείς την απόγνωση των συγγενών που αδυνατούν να πιστέψουν ότι οι δικοί τους βρίσκονται με κοροναϊό διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ» τονίζει ο κ. Γιαννάκος και προσθέτει ότι «αδυνατούν να κατανοήσουν την επιλογή ασθενών για νοσηλεία σε ΜΕΘ. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι τα κριτήρια που αναγκαστικά τίθενται οδηγούν στο θάνατο τους δικούς τους ανθρώπους».

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ασφαλείς συνθήκες, για προετοιμασία του συστήματος και νοσοκομεία που νοσηλεύουν 100 έως 150 περιστατικά κοροναϊού να μην έχουν αναπτύξει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ. Είναι αυτά τα νοσοκομεία που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό και τις περισσότερες ημέρες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Με τραγική κατάληξη» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για «υπερπληρότητα» στις ΜΕΘ και σε δραματικούς τόνους δηλώνει: «Έλεος, κάντε κάτι με τις ΜΕΘ… Πεθαίνει ο κόσμος!».

Η πληρότητα των ΜΕΘ Covid-19 στην Αττική:

ΚΑΤ: 47 στα 51

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: 14 στα 14

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 16 στα 16

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ: 9 στα 9

ΕΛΠΙΣ: 6 στα 6

ΝΙΜΙΤΣ: 6 στα 6

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 55 στα 58

ΣΩΤΗΡΙΑ: 81 στα 84

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: 12 στα 12 και 4 διασωληνωμένοι στη ΜΑΦ

ΘΡΙΑΣΙΟ: 17 στα 17

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ: 12 στα 12

ΑΤΤΙΚΟ: 44 στα 44

ΤΖΑΝΕΙΟ: 10 στα 10