Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου – και δικαίως, αφού απεικονίζει έναν αδέσποτο σκύλο να δέχεται επίθεση από έναν μαύρο πάνθηρα.

Το τρομακτικό βίντεο ανάρτησε στο Twitter ο Σούντα Ράμεν, που εργάζεται στην Ινδική Δασική Υπηρεσία. Το βίντεο είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας, και φυσικά, αμέσως μόλις αναρτήθηκε έγινε viral.

Στο βίντεο, ένας μαύρος πάνθηρας περπατά σε ένα μονοπάτι που μοιάζει να βρίσκεται κοντά σε μια ορεινή περιοχή. Λίγα λεπτά αφού ο πάνθηρας χάνεται από το πλάνο, καθώς έχει φύγει εκτός πλάνου, ακούγεται καθαρά το σπαρακτικό ουρλιαχτό ενός σκύλου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πάνθηρας του έχει επιτεθεί λες και ήταν θήραμα.

«Μπορεί να είναι μαύροι, όμως αυτό δεν τους κάνει διαφορετικούς. Εξακολουθούν να είναι λεοπαρδάλεις. Εδώ ένας μαύρος πάνθηρας επισκέπτεται τα όρια ενός οικισμού και σηκώνει έναν σκύλο, που λέγεται ότι είναι το αγαπημένο τους θήραμα», έγραψε ο Σούντα Ραμέν πάνω από το βίντεο.

«Οι άνθρωποι είναι οι ένοχοι της Μάνας Γης. δεν μας αξίζει», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Τρομακτικό! Πρέπει να υπάρχει σημαντικότερος λόγος που ένας πάνθηρας αναγκάστηκε να κατέβει να κυνηγήσει σε κατοικημένες περιοχές. Αποψιλωμένα δάση; Άνθρωποι που εισβάλλουν σε δασικές περιοχές;»

